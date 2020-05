Eine verletzte Frau und knapp 20.000 Euro Sachschaden – das ist die Bilanz eines Auffahrunfalls am Dienstag im Wormser Norden, an dem drei Autos beteiligt waren. Wie die Polizei am Mittwoch meldete, waren die drei Pkw gegen 16.20 Uhr hintereinander auf der Mainzer Straße in Richtung Mainz unterwegs. An der Einmündung zur L 425 stoppten die beiden vorderen Wagen an einer roten Ampel. Weil der nachfolgende 22-jährige Autofahrer den Sicherheitsabstand nicht eingehalten hatte, konnte er nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Pkw vor ihm, der wiederum auf den ersten Wagen geschoben wurde. Die 33-jährige Fahrerin des mittleren Autos erlitt dabei eine Platzwunde an der Stirn, die vor Ort vom Rettungsdienst versorgt werden konnte. Zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 20.000 Euro.