Statt sich ans Steuer zu setzen, hätte sich ein 24-jähriger Mannheimer am Sonntagmorgen besser ins Bett gelegt. Der junge Mann fuhr gegen 8.30 Uhr an der Kreuzung Benderstraße/Ecke L522 in Frankenthal auf den Opel eines 58-Jährigen auf. Bei einem freiwilligen Fahrtüchtigkeitstest fielen den Beamten dann laut Bericht Ausfallerscheinungen auf. Bei einem freiwilligen Drogentest wurde THC nachgewiesen. Außerdem fanden die Polizisten im Kofferraum des 24-Jährigen eine geringe Menge Cannabis. Der Unfallverursacher gab laut Mitteilung der Polizei an, dass er vor Fahrtantritt ein starkes Schlafmittel eingenommen habe. Sein Hyundai war nach dem Auffahrunfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Opel war der Stoßfänger eingedrückt. Der Gesamtschaden wird auf 5000 Euro geschätzt. Gegen den unter Drogeneinfluss stehenden Unfallverursacher wird ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Sein Führerschein wird sichergestellt und gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden.