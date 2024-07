Die Stadtverwaltung erweitert ihren digitalen Bürgerservice. Ab sofort können Anträge für eine Aufenthalts- und Niedererlassungserlaubnis bequem von Zuhause aus online beantragt werden. Die Erforderlichen Unterlagen können direkt hochgeladen werden. Die Ausländerbehörde verspricht sich davon eine deutliche Reduzierung der Nachfragen.

Möglich sind Anträge zur Erteilung oder Verlängerung eines Aufenthaltstitels für die Berufsausbildung, für ein Studium, die Suche nach einem Ausbildungs- oder Studienplatz, ein studienbezogenes Praktikum, die Teilnahme an Maßnahmen zur Anerkennung einer ausländischen Berufsqualifikation, für einen Sprachkurs, Schüleraustausch oder den Schulbesuch. Außerdem können laut einer Mitteilung der Stadt Aufenthaltstitel für die Erwerbstätigkeit, die Ausübung einer Beschäftigung, einer selbstständigen Tätigkeit, zur Forschung, aus familiären Gründen – etwa für den Familiennachzug – und für vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtete Menschen online beantragt werden.

Gleiches gilt für die Änderung von Nebenbestimmungen, zum Beispiel bei einer Arbeits- oder Wohnsitzauflage. Und wer mehrere Jahre lang eine befristete Aufenthaltserlaubnis hatte, Bürger der Europäischen Union (EU) oder des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) ist, kann auf diesem Weg eine unbeschränkte Niederlassungserlaubnis beantragen.

Gut lesbar einscannen

Welche Unterlagen konkret erforderlich sind, wird laut Stadt in den jeweiligen Online-Anträgen aufgeführt. Die Dokumente müssen gut lesbar eingescannt und als PDF-Dateien hochgeladen werden. Fotos von Dokumenten sind nicht zulässig, schreibt die Verwaltung. Die Bezahlung erfolgt per E-Payment oder vor Ort in bar oder per EC-Karte.

Auch bei einem schriftlichen oder digital gestellten Antrag müssen betroffene Personen persönlich in der Behörde erscheinen. Der städtische Bereich Migration bemüht sich laut Mitteilung, alle Anfragen schnellstmöglich zu beantworten. Die Onlineformulare sowie weitere Informationen und die Ansprechpartner findet man im Internet unter www.frankenthal.de/migrationintegration.

Im Rahmen der Digitalisierung und Modernisierung der Verwaltung wird die Stadt nach eigenen Angaben ihr Angebot für Online-Anträge Stück für Stück erweitern. Die rechtliche Grundlage dafür bildet das Onlinezugangsgesetz (OZG). Dabei handelt es sich um das bislang größte Modernisierungsprojekt der öffentlichen Verwaltung seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland.

Das OZG regelt die Digitalisierung von Verwaltungsleistungen und deren öffentliche Bereitstellung. Die Kommunikation zwischen Bürgern und Unternehmen auf der einen sowie den Behörden auf der anderen Seite soll deutlich schneller, effizienter und nutzerfreundlicher werden.