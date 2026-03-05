Der FC Arabia Frankenthal überwintert auf Rang fünf. Ohne Auf- oder Abstiegsdruck führt ein Trainerduo nach dem Abgang von Danny Blum nach Dubai das Team durch die Rückrunde.

Der FC Arabia Frankenthal überwinterte in der Fußball-A-Klasse auf dem fünften Tabellenrang. „Für uns jungen Verein, der erst 2020 gegründet wurde, ist das eine ganz tolle Sache“, sagt Wissam Abdul-Ghani, der Erste Vorsitzende des FC Arabia Frankenthal. Er betont: „Momentan geht nichts mehr nach oben und auch nichts mehr unten. Wir können ganz entspannt in die Rückrunde.“

Im Winter hat Spielertrainer Danny Blum den Klub verlassen. Er wird künftig für den Legentus FC in der dritten Liga der Vereinigten Arabischen Emirate auflaufen. „Das kam natürlich unerwartet, aber wir freuen uns für Danny, dass er so ein tolles Angebot bekommen hat“, sagt Abdul-Ghani. Wer die Mannschaft nun trainiert? „Wir sind schon mit möglichen Nachfolger im Gespräch, aber für die neue Spielzeit“, betont der Erste Vorsitzende. Er macht klar: „Dadurch, dass wir keine Sorgen beziehungsweise keine Ansprüche nach oben haben, können wir uns da Zeit lassen.“

In der Rückrundenvorbereitung übernahmen Christian Köhler und Ahmet Hajra, die beiden Trainer der Zweiten Mannschaft, die Verantwortung für das Team. „Das behalten wir jetzt bis Saisonende bei, da ja unsere beiden Mannschaften sowieso zusammen trainieren“, erklärt Abdul-Ghani.

Der FC Arabia Frankenthal konnte mit einem guten Saisonstart überzeugen. Die ersten beiden Spiele wurden beim MTSV Beindersheim (2:0) und zu Hause gegen den Vizemeister der vergangenen Saison, den ASV Heßheim (3:1), gewonnen. Anschließend unterlag die Blum-Truppe nach einem turbulenten Spiel beim SC Bobenheim-Roxheim mit 4:5. Danach folgte ein 4:4 gegen den FC Arminia Ludwigshafen II und ein 6:0-Heimsieg über die DJK Eppstein.

Im Kreispokal schalteten die Frankenthaler den MTSV Beindersheim mit 5:0 aus. In der Liga überraschte Arabia im Derby mit einem 3:2-Auswärtssieg gegen den VfR Frankenthal, unterlag jedoch dem ESV Ludwigshafen mit 2:4. Das 4:4 gegen Aufsteiger TuS Altleiningen wurde von Spielertrainer Blum als unzureichend empfunden. Nach einer 3:5-Niederlage beim ASV Maxdorf riss der Kontakt zu den Spitzenteams ab.

Im Kreispokal gelang ein 3:0-Sieg über den SV Obersülzen II. Am 19. Oktober feierte Arabia mit einem 9:1 gegen die TSG Eisenberg den bisher höchsten Saisonsieg. Es folgten jedoch eine 3:4-Derbyniederlage gegen den Stadtrivalen Vatanspor und ein 2:2 gegen den TSV Eppstein.

Im November startete der FC mit einem 2:1-Sieg über den SV Ruchheim, ehe es eine 1:3-Niederlage beim VfR Friesenheim und das Pokalaus beim ESV Ludwigshafen (2:4) gab. Die ersten beiden Rückrundenspiele verliefen stark: Arabia gewann mit 3:0 gegen den MTSV Beindersheim und trennte sich 0:0 vom SC Bobenheim-Roxheim.

In der Tabelle liegt der FC Arabia Frankenthal auf dem fünften Platz. Der Rückstand auf den Vierten, SC Bobenheim-Roxheim, beträgt zwölf Punkte, während der Vorsprung auf den Vorletzten, MTSV Beindersheim, 15 Zähler beträgt. „Wir wollen die Saison ordentlich zu Ende spielen“, stellt Wissam Abdul-Ghani klar.

Weiter geht es für den FC Arabia am 8. März, 15 Uhr, mit einem Heimspiel gegen den FC Arminia Ludwigshafen II. Dieses Wochenende ist der Klub spielfrei. Im Winter wechselten Noras Gula zum ASV Mörsch und Orhan Olgun nach Oggersheim.