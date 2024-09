Mit Licht- und akustischer Hupe soll ein Lkw-Fahrer einen Pkw am Freitag, 6. September, zwischen 9.45 und 10 Uhr auf der B9 bedrängt haben. Der Polizei zufolge fuhr ein 55-jähriger Autofahrer zu besagter Zeit auf der Bundesstraße aus Ludwigshafen-Rheingönheim kommend in Richtung Frankenthal, als ihm ein nachfolgender Lkw dicht aufgefahren sein und entsprechende Signale gegeben haben soll. Der Geschädigte habe sich dadurch genötigt gefühlt, auf den rechten Fahrstreifen zu wechseln. Der Lkw-Fahrer sei dann parallel zum Pkw gefahren und habe ihn dadurch bedrängt, sodass der Lkw nach rechts versetzt gefahren sei. Der Vorfall soll durch einen anderen Autofahrer gefilmt worden sein. Dennoch bittet die Polizei um weitere Zeugenhinweise zu dem Vorfall unter der Telefonnummer 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de.