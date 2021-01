Auf der Suche nach einem Zigarettenautomaten wurde ein 32-Jähriger in der Silvesternacht von einer Gruppe junger Erwachsener attackiert und gefährlich verletzt. Der Mann war gegen 3 Uhr im Eichwiesenweg in Frankenthal auf die etwa sechsköpfige Gruppe getroffen. Diese fühlte sich laut Polizei wohl durch den Passanten gestört, es kam zunächst zu einem Wortgefecht. Anschließend wurde der 32-Jährige mit einem Gegenstand geschlagen und erlitt eine stark blutende Schnittwunde, die in einem Krankenhaus versorgt werden musste. Die Täter, die etwa 20 Jahre alt sein sollen, seien mit Fahrrädern geflüchtet. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Telefonnummer 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de zu wenden.