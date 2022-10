In Tokio habe sich die Medaillenträume von Jasmin Grabowski und Denis Kudla erfüllt. Die Judoka und der Ringer aus der Vorderpfalz kehrten mit olympischen Bronzemedaillen zurück. Mehr als ein Jahr später werden sie dafür als „Kreissportler des Jahres“ ausgezeichnet.

In Italien könnte mit Giorgia Meloni eine Vertreterin des extremen rechten Lagers Ministerpräsidentin werden. Wir wollten von Italienern in der Region wissen, wie sie am 25. September abgestimmt haben – und welche Folgen das Wahlergebnis aus ihrer Sicht haben könnte. Die Antworten lesen Sie hier.

Der Büroturm des Collini-Centers steht seit einiger Zeit leer. Der geplante Abriss verzögert sich. Die Anwohner klagen über die Zustände rund um das markante Gebäude am Mannheimer Neckar. Warum es ungewiss ist, wie es weitergeht, lesen Sie hier.

Neue Wege beschreitet die protestantische Kirchengemeinde Maxdorf seit wenigen Wochen: „Kirche mit Profil“ heißt es für ihre beiden Gotteshäuser. Das bedeutet mehr als nur andere Formen des Gottesdienstes zwischen „klassisch“ und „jung“. Es gibt große Pläne.