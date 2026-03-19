Frankenthal als Bühne der Freiheit: Eine Stadtführung mit Werner Schäfer vom Altertumsverein zeigte, dass die Demokratie hier nicht vom Himmel fiel, sondern erkämpft wurde.

Anlässlich des ersten Gedenktags der Demokratiegeschichte am 18. März – unter Schirmherrschaft von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier– traf sich eine kleine, wache Gruppe an der Rathaustreppe in Frankenthal. Von dort spannte Werner Schäfer, Lokalhistoriker und erfahrener Gästeführer, den großen Bogen: von den ersten Freiheitsvorstellungen im 18. Jahrhundert bis zu den demokratischen Erschütterungen des 19. Jahrhunderts.

Der Auftakt lag früher als erwartet: beim Bauernaufstand von 1527. Damals brandschatzten aufständische Bauern das Augustinerstift – heute als Erkenbertruine bekannt – und erstmals schwebte ein großes Wort durch die Gassen: Freiheit. Die Bauern waren Leibeigene, das Aufbegehren roh, der Gedanke revolutionär. Freiheit als Ahnung, nicht als Gesetz.

Der Freiheitsbaum wurde 1798 in Frankenthal auf dem Marktplatz gepflanzt (heute Rathausplatz/Ecke Bahnhofstraße). Beim Besuch von König Ludwig I. sangen vor dem Freiheitsbaum Johann Philipp Becker und Genossen aus Protest die Marseillaise. Foto: Stadtarchiv/oho

Frankenthal ging einen Sonderweg

Die Französische Revolution von 1789 blieb ebenfalls nicht draußen vor der Stadt. In Mainz gründete sich ein Jakobinerclub und die Mainzer Republik wurde ausgerufen. Johann Wolfgang von Goethe malte das Aquarell eines Freiheitsbaums. Doch Frankenthal ging einen Sonderweg: Kurfürst Carl Theodor, gerade ins ererbte München verzogen, erklärte die Pfalz zum neutralen Gebiet. Ein historisches Ausweichmanöver – bis Preußen die Franzosen vertrieben. Am 4. Januar 1794 wurde um Frankenthal gekämpft, Einschusslöcher am Speyerer Tor zeugen bis heute davon. Und im Haus von Jakob und Lina Meisel in der Speyerer Straße (heute ist dort das Geschäft Fürst-Helbig), steckte eine Kanonenkugel in der Fassade: Geschichte zum Anfassen.

An der Ecke Bahnhofstraße/Rathausplatz, dort wo später das Kaufhaus Schweitzer-Wertheimer und heute die Hypo-Vereinsbank zu finden ist, wurde am 15. Januar 1791 ein Freiheitsbaum errichtet. Er stand bis 1929. An die Franzosenzeit erinnert ein kleines Detail am Erkenbert-Brunnen: die Figuren von drei napoleonischen Soldaten in Uniform – in Bronze gegossene Erinnerung.

Mit der französischen Herrschaft kam 1795 die rechtliche Gleichstellung der Juden. Und immer wieder der Hauch der Weltgeschichte nach Frankenthal: Napoleon selbst übernachtete 1804 in der Speyerer Straße 46.

Teil einer zersplitterten Patchwork-Nation

Im frühen 19. Jahrhundert wurde Frankenthal bayerisch, zählte rund 10.000 Einwohner und war Teil einer zersplitterten Patchwork-Nation mit mehr als 1790 kleinen und kleinsten Territorien. Während Studenten auf der Wartburg schwarz-rot-goldene Fahnen schwangen – entlehnt den Farben des Lützowschen Freikorps – wuchs auch in der Pfalz der Wunsch nach Einheit und Mitbestimmung.

Ein Schwerpunkt von Werner Schäfers 90-minütigem Freiluft-Vortrag in der Frühlingssonne lag auf den europäischen Freiheitsbewegungen und ihren Frankenthaler Protagonisten. Allen voran Johann Philipp Becker, Bürstenbinder, Gastwirt, Freund von Karl Marx und Friedrich Engels. Becker, geboren 1809, war einer der radikalsten Redner auf dem Hambacher Fest 1832. Dort wetterte er gegen den „Legalitätsschmuß“. Vor dem Frankenthaler Freiheitsbaum sang er einst die Marseillaise – in Anwesenheit von König Ludwig I. Das Echo war eindeutig: Gefängnis.

Unter den Hambach-Rednern auch Jacob Venedey, Publizist, wortgewaltiger Streiter für Verfassungen und Menschenrechte und später Abgeordneter im Paulskirchen-Parlament. Ihm gelang – mit Beckers Hilfe – die Flucht aus dem Frankenthaler Gefängnis, das damals unweit des Wormser Tors stand.

Diese Stadt war nie nur Kulisse

Und später in der Geschichte ist Ludwig Marum zu nennen, geboren 1882 in Frankenthal, Kämpfer für Frauenrechte und die Rechte unehelicher Mütter, entschiedener Gegner der Nationalsozialisten, 1934 im KZ Kislau ermordet – ein Demokrat, der den Preis der Haltung zahlte. Auch Carl Alexander Spatz gehörte zu denen, die Frankenthaler Demokratiegeschichte schrieben. Er arbeitete an der Verfassung der Paulskirche mit – einer Blaupause, die sowohl in die Weimarer Reichsverfassung, als auch in spätere konservative Verfassungsentwürfe einfloss.

Zwischen Rathausplatz, Erkenbertruine und Kornmarkt wurde allen Zuhörern bald klar: Diese Stadt war nie nur Kulisse. Sie war Resonanzraum für Ideen, für Mut, für Widerstand – oft leise, manchmal laut, nie folgenlos. Frankenthal hat Demokratie nicht nur erlebt, sondern mitgeschrieben. Wer mit dem Geschichtsexperten Werner Schäfer durch die Stadt geht, merkt schnell: Freiheit ist hier kein Denkmal – sie ist eine Bewegung mit langem Atem.

Termin

Den Vortrag „Auf den Spuren der Revoluzzer – Freiheitssuchende, Revolutionäre und Demokraten in Frankenthal“ von Werner Schäfer gibt es noch einmal in der Reihe „Stadtführungen im Sitzen“ am Mittwoch, 15. April, 10 bis 11.30 Uhr, in der Stadtbücherei. Weitere Veranstaltungen unter www.frankenthaler-alterumsverein.de.

