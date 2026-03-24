Der Altertumsverein lädt nach der Winterpause zu einer besonderen Themenführung ein: Am Samstag, 28. März, 14 Uhr, geht es um fünf Frankenthaler Glockengießerfamilien.

Treffpunkt zu dem Rundgang ist der Synagogen-Gedenkplatz in der Glockengasse – gegenüber des Standortes der ersten Frankenthaler Glockengießerei. Wie der Altertumsverein mitteilt, steht auch ein Besuch der Ausstellung „Glockenguss in Frankenthal“ im Erkenbert-Museum auf dem Programm der Führung. Die Schau wurde anlässlich des Jubiläums „150 Jahre Guss der Kaiserglocke“ konzipiert und ist noch bis Sonntag, 12. April, zu sehen.

Stadtführer Werner Schäfer vom Altertumsverein berichtet während der Tour anschaulich über die Frankenthaler Glockengießertradition – von den Anfängen unter Georg Friedrich Schrader über den Guss und Transport der Kaiserglocke für den Kölner Dom bis zum Ende des traditionsreichen Glockengießer-Handwerks, das der Grundstock für die spätere Maschinenbauindustrie in der Stadt war.

Thematische Schwerpunkte wechseln

Eine Anmeldung zur Stadtführung ist nicht erforderlich, die Teilnahme ist kostenfrei. Um eine Spende zur Sanierung der Kuhn-Orgel in der Kirche St. Ludwig wird gebeten.

Wie der Altertumsverein weiter mitteilt, beginnen ab Samstag, 4. April, wieder die regelmäßigen Stadtführungen, die am ersten Samstag im Monat stattfinden. Startpunkt ist jeweils um 14 Uhr an der Treppe des Rathauses. Die thematischen Schwerpunkte der Rundgänge wechseln monatlich. Ergänzend bietet der Altertumsverein Themenführungen an. Flyer, die über das Programm informieren, liegen etwa im Rathaus aus. Weitere Informationen gibt es im Netz unter www.frankenthal.de/stadtfuehrungen.