Der Fahrer eines grauen Audis soll am frühen Samstagmorgen einen Unfall in der Industriestraße in Bobenheim-Roxheim verursacht und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt haben. Wie die Polizei mitteilt, ist der unbekannte Mann mit seinem Audi gegen 6 Uhr morgens in der Industriestraße auf Höhe des Betriebshofs der Gemeinde auf die Gegenfahrspur geraten. Ein ihm entgegenkommender 57-jähriger Roxheimer habe mit seinem Auto noch ausweichen können, soll dabei aber die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben.

Das Fahrzeug des Roxheimers musste abgeschleppt werden, er selbst blieb dabei unverletzt. Der mutmaßliche Verursacher des Unfalls soll sich daraufhin unerlaubt vom Unfallort entfernt haben, ohne dem 57-Jährigen zu helfen. Dem flüchtigen Fahrer droht eine Geld- oder eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren sowie der Entzug des Führerscheins.