Die Ersten und Zweiten Bundesligen im Hockey haben es vorgemacht, jetzt haben die Landes- und Regionalverbände nachgezogen. Auch auf diesen Ebenen ist der Spielbetrieb bis 31. Juli ausgesetzt. Das hat Norbert Grimmer, Sportlicher Leiter Aktive bei der TG Frankenthal, am Mittwoch mitgeteilt. Wie es danach weitergeht, soll in den kommenden Wochen erarbeitet werden.

Die Landes- und Regionalverbände haben sich damit der Regelung des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) für die Ersten und Zweiten Bundesligen bei Herren und Damen angeschlossen. Betroffen bei der TG Frankenthal sind von dem Beschluss auf regionaler Ebene die ersten Damen, die in der Regionalliga Süd auf Platz sechs stehen. Auch die zweiten Damen (Dritter) und zweiten Herren (Zweiter), die jeweils in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar spielen, müssen sich dadurch jetzt noch gedulden. Außerdem ist der komplette Jugendbereich betroffen.

Für die Zeit nach dem 31. Juli werden laut Grimmer Szenarien entwickelt, wie es weitergehen könnte. Zwischen der Taskforce Bundesliga und den Landesverbänden werden demnach zwei Hauptvarianten diskutiert.

1) Die unterbrochene Saison wird in der Feldsaison 2020/21 unter Mitnahme der Punkte fortgesetzt.

2) Die Saison 2019/20 wird ohne Auf- und Abstieg endgültig beendet.

Taskforce will in den kommenden Tagen Details bekanntgeben

Die Taskforce will Details dazu in den kommenden Tagen vorstellen. Der Bundesausschuss will sich am 27. April in einer Videokonferenz abstimmen.

Im Nachwuchsbereich wird frühestens nach den Sommerferien wieder zum Schläger gegriffen. In Rheinland-Pfalz gehen die Sommerferien vom 6. Juli bis 14. August. Ob dann allerdings noch überregionale Meisterschaften wie beispielsweise die süddeutsche Meisterschaft oder gar deutsche Meisterschaften stattfinden, ist aktuell noch in der Diskussion.

Bereits abgesagt ist das Final-Four-Turnier, das in Mannheim auf der Anlage des Mannheimer HC am Neckarplatt hätte stattfinden sollen.