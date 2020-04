Wegen des Maifeiertags am Freitag wird der Frankenthaler Wochenmarkt um einen Tag vorverlegt auf Donnerstag, 30. April. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Sie erinnert in diesem Zusammenhang daran, dass auch für den Einkauf an den Ständen auf dem Rathausplatz das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes verpflichtend sei. Dies gelte im Wesentlichen sowohl für die Besucher als auch für Beschicker des Marktes. Eine Ausnahme gibt es nach Darstellung der Verwaltung: wenn Händler an ihren Ständen für eine Abtrennung beispielsweise in Form von Plexiglasscheiben oder Schutzvorhängen sorgen. Von der Maskenpflicht ausgenommen seien Kinder unter sechs Jahren und Personen, denen das Tragen aufgrund einer Behinderung oder aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich oder nicht zuzumuten sei.