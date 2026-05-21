Seit Neuestem gibt es neben der Schneckennudelbrücke eine Attraktion: Im Autohaus Bürkle residiert eine prominente alte Dame in Rot und bekommt jede Menge Besuch.

Die Lady, Baujahr 1953, die der Frankenthaler Feuerwehr bis 1984 drei Jahrzehnte treue Dienste geleistet hatte, zog Anfang April von der Hauptfeuerwache am Nordring ins Autohaus Bürkle um. „Seitdem wird sie von Pendlern bestaunt, die sich die Zeit am Haltepunkt Süd vertreiben“, berichtet Vanessa Bürkle, die seit 2019 als Verkaufsberaterin arbeitet und vor zwei Jahren als zweite Geschäftsführerin eingestiegen ist. Kinder aus umliegenden Kitas würden neugierig durch die Scheibe schauen. Für sie sei „Caroline“ eine Attraktion, sie dürften ihr Innenleben auch erkunden und sich mit dem Schmuckstück fotografieren lassen.

Das 73 Jahre alte Drehleiterfahrzeug ist noch so gut wie intakt. Die Bürkles können das Blaulicht anschalten und die Signalklingel betätigen. Zwar lässt sich die Leiter ausfahren, doch das wäre in „Carolines“ neuem Domizil nicht angeraten. Sie steht im Verkaufsraum in der Hammstraße. Für eine rund 22 Meter lange Leiter ist die Decke nicht hoch genug.

Einzug war eine knappe Nummer

„,Carolines‘ Einzug war eine knappe Nummer. Ohne Servolenkung, quasi in Handarbeit, haben sie die Feuerwehrleute in den Raum manövriert“, erinnert sich Vanessas Vater Uwe Bürkle und zeigt auf dem Handy einen Film, den er beim Einzug gedreht hatte. „Sie schwitzt ein wenig, sie ist inkontinent. Doch das ist okay in ihrem Alter“, weist der gelernte Karosseriebauer und Mechatroniker auf den Boden unter der Karosserie. Dort hat er Karton ausgelegt, der die Ölflecken aufsaugt.

Im ehemaligen Kia-Verkaufsraum befindet sich die rote Lady in passender Gesellschaft: Dort parken Oldtimer, die für Feiern ausgeliehen werden können – ein amerikanischer Cadillac Eldorado mit Büffelhörnern an der Stoßstange, ein Bentley und ein echtes Londoner Taxi der Marke Carbodies. „Caroline“ kann nicht gemietet werden, doch wenn ein Feuerwehrmann oder eine Feuerwehrfrau heiratet, darf sie das Brautpaar zum Standesamt kutschieren.

Farblich gesehen voll im Trend

Regelmäßig werden die Oldies poliert. Nur „Caroline“ bildet eine Ausnahme. „Sie wird lediglich abgestaubt, wir wollen ihre Patina erhalten“, sagt Uwe Bürkle und streicht der alten Dame über die rote Motorhaube. Was die technische Ausstattung betrifft, zählt „Caroline“ zwar zu den Dinosauriern unter den Feuerwehrautos. Aber farblich gesehen liegt sie voll im Trend. „Rot ist bei unseren Kunden eine beliebte Farbe. Es ist eine Signalfarbe, die für mehr Sicherheit im Verkehr sorgt.“

Wie es dazu kam, dass die historische Drehleiter ausgerechnet bei den Bürkles landete, ist eine andere Geschichte: „Die Feuerwehr hat am Nordring Raumprobleme und hat uns gefragt, ob wir ,Caroline’ unterstellen können. Sie darf bleiben, solange wir genug Platz haben“, berichtet Vanessa Bürkle. Die Zusammenarbeit habe Tradition – für Feuerwehrübungen leihe das Autohaus gelegentlich Hybridfahrzeuge aus.

Hippie-Markt für August geplant

Auch ansonsten engagiert sich das Unternehmen für das Gemeinwohl, unter anderem ist es Sponsor bei den Soroptimisten Frankenthal, hat in der Corona-Krise Pflegediensten seinen Fuhrpark zur Verfügung gestellt und sorgt jährlich für das Dienstfahrzeug der Miss Strohhut. Als kleinen Service für Pendler am Haltepunkt haben die Bürkles an der Schneckennudelbrücke einen Automaten mit Snacks und Getränken aufgestellt, mit der Aufschrift: „Stoßdämpfer für den Hunger“.

Der vierrädrige Familienzuwachs bei den Bürkles, die in Frankenthal das älteste familiengeführte Autohaus betreiben, passt übrigens auch zur Firmengeschichte: 1984, in dem Jahr, als „Caroline“ in Rente ging, begann Uwe Bürkle seine Karriere in der Baumaschinenhandlung seines Onkels Eugen Schwarz. Zwei Jahre darauf übernahmen seine Eltern Heinz und Dorette Bürkle den Betrieb und gründeten das Autohaus Bürkle. Dieses Jahr feiert das Autohaus sein 40-jähriges Bestehen. „Caroline“ hat dabei ihren ersten großen Auftritt: Für den 1. August planen die Bürkles einen Hippie-Markt, bei dem die rote Lady besichtigt werden kann.