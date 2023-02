Die Ankündigung, dass ab April in der Sporthalle der Andreas-Albert-Schule in Frankenthal Flüchtlinge einquartiert werden, hat hohe Wellen geschlagen. Eine Anwohnerversammlung am Dienstag in der Berufsbildenden Schule (BBS) wurde kurzfristig abgesagt, etwa 100 Personen kamen trotzdem an dem Abend. Der Rektor der BBS befürchtet massive Nachteile für den Ausbildungsstandort. Und auch aus der Kommunalpolitik gab es im Stadtrat am Mittwoch Kritik an der Alternativlosigkeit der Entscheidung. Dort waren rund 60 Bürger als Zuhörer bei einer Einwohnerfragestunde. Was ist geplant? Wie wird die Halle gesichert? Und wurden andere Möglichkeiten geprüft? Das Informationsbedürfnis ist groß. Hier ein Überblick über den Sachstand.