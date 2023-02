Der Filmsaal der Berufsbildenden Schule (BBS) Andreas Albert steht am Dienstag nicht für eine Einwohnerversammlung zur Verfügung, die private Organisatoren dort veranstalten wollten. Anlass für die Initiative sind Pläne der Stadt, die Sporthalle der Schule als Notunterkunft für Flüchtlinge zu nutzen, falls Kapazitäten für deren Unterbringung fehlen. BBS-Leiter Thomas Kramer hat seine Zusage für das Treffen in Räumen der Schule am frühen Nachmittag zurückgezogen und als Grund für diese Entscheidung unter anderem auf Rücksprachen mit der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) verwiesen. Christian Massa und Rolf Selbach, die unter anderem mit Flugblättern zu der Versammlung eingeladen hatten, wollen einen neuen Termin suchen und werfen der Verwaltungsspitze vor, auch über die ADD Druck auf die Schulleitung ausgeübt zu haben. Die Aufsichtsbehörde wiederum betont in einer Stellungnahme gegenüber der RHEINPFALZ, dass es ein „konstruktives Gespräch“ mit Kramer, aber kein Verbot gegeben habe, die Räume für die Versammlung zur Verfügung zu stellen. Die Stadtverwaltung plant nach eigenen Angaben kurzfristig eine eigene Veranstaltung, bei der sie Bürger über ihre Pläne informieren möchte.