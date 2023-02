Wie würden Geflüchtete in der Sporthalle der Andreas-Albert-Schule psychologisch betreut und wie gewährleistet die Stadt im Falle einer Notunterbringung dort oder auf dem benachbarten Parkplatz P2 die Sicherheit von Bewohnern und Nachbarn? Das wollten die beiden Organisatoren einer am Dienstag kurzfristig abgesagten Anwohnerversammlung in einer Fragestunde im Stadtrat wissen. Zu der Sitzung am Mittwochabend waren gut 60 Zuhörer in das Congress-Forum gekommen. Wortbeiträge wurden teilweise mit Beifall und Gelächter kommentiert, die Stimmung war insgesamt angespannt. Unter anderem werde die Asylunterkunft im 24-Stunden-Betrieb von Securitykräften betreut, so Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU). Mit der Polizei sei ein Sicherheitskonzept für die Sporthalle abgestimmt, Absprachen zu P2 und zu der Unterführung am Hauptbahnhof sollen folgen, sagte Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU). Die Pläne für eine Asylunterkunft waren auch Gegenstand mehrerer Eilanträge der Fraktionen. Bereits angekündigt hat die Verwaltung eine Bürgerversammlung zu dem Thema. Gegen die Nutzung des Gebäudes, das bereits als Fieberambulanz und Impfzentrum diente, hat sich der Leiter der Berufsbildenden Schule, Thomas Kramer, ausgesprochen. Ein erneuter Ausfall des Sportunterrichts hätte massive Folgen für den Ausbildungsstandort, warnt er. Die Verwaltung hatte die Zweckentfremdung der Albert-Halle Ende Januar als alternativlos dargestellt. Alle vorhandenen Unterbringungsmöglichkeiten seien in Kürze erschöpft.