Ein Asylbewerber, der mit acht weiteren Männern in einer Wohngemeinschaft in Worms lebt, hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Laut einer Mitteilung der Stadt hat der Mann, dessen Alter mit Ende 20 angegeben wird, wegen Erkältungssymptomen seinen Hausarzt aufgesucht. Dieser veranlasste einen entsprechenden Test. Das Ergebnis: Der Mann ist an COVID-19 erkrankt. Das Gesundheitsamt des Kreises Alzey-Worms hat daraufhin alle Bewohner der Wohngemeinschaft unter Quarantäne gestellt. Mitarbeiter der Stadt informierten die Männer in mehreren Sprachen über die Entwicklungen und erläuterten den Umgang mit dem Coronavirus. Zudem wurden Nutzungspläne für Küchen und Sanitärräume aufgestellt. Laut Mitteilung steht den WG-Bewohnern eine sozialpädagogische Fachkraft als Ansprechpartnerin zur Verfügung. Über die Dauer der Quarantäne entscheidet das Gesundheitsamt.