Zur Unterbringung Geflüchteter mietet die Stadt eine ehemalige Monteursunterkunft in der Siemensstraße an. 35 Personen sollen nach Auskunft der Verwaltung in dem neu angemieteten Objekt Platz finden. Einen genauen Bezugstermin nennt sie auf Anfrage nicht. Der Stadtrat hatte Ende April gegen die Stimmen der AfD den Weg freigemacht für eine Nutzungsänderung des Gebäudes, in dessen Nachbarschaft unter anderem ein Stahlbauunternehmen, ein Autohandel und ein Sanitärinstallateur angesiedelt sind. Gegenüber der geplanten Flüchtlingsunterkunft gibt es Wohnbebauung, außerdem sind in dem Gebiet die Evangelische Freikirche „Kirche des Nazareners“ und die Islamische Gemeinde Milli Görüs vertreten. Eigentümer des Objekts mit einer Wohnfläche von 600 Quadratmetern ist nach RHEINPFALZ-Information die NAV Vermögensverwaltung mit Sitz in Ludwigshafen. Die Immobilie könne kurzfristig bezogen werden, aufgrund der vorherigen Nutzung seien nur kleinere Umbauarbeiten notwendig, informiert der Verwalter des Objekts, Rolf Engelhorn, auf Nachfrage. Man wolle die Stadt bei der Unterbringung Geflüchteter unterstützen. Zur Höhe des Mietpreises gibt es keine Angaben. Mit Blick auf eine mögliche Belastung von Anwohnern sichert Engelhorn zu: Man werde schauen, „dass es ruhig und gemächlich vonstattengeht“.