Nachdem sie erstmals deutsche Meisterin bei den Frauen und Europameisterin bei den U19 geworden war, krönte Aysa Ari (1. BC Frankenthal), ihre erfolgreiche Saison im November mit der Silbermedaille bei den Weltmeisterschaften im Boxen der U19 im spanischen La Nucia. Die 18-Jährige aus Frankenthal gehörte in der Kategorie „Top Talent“ zu den drei Nominierten für den Sport Award der Sportregion Rhein-Neckar. Ein Traum von ihr ist die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2024 in Paris. Um diesem näher zu kommen, ist sie vom Albert-Einstein-Gymnasium auf ein Wirtschaftsgymnasium in Heidelberg gewechselt, um am dortigen Olympiastützpunkt trainieren zu können.