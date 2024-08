Der ASV Mörsch und der Karnevalverein Mörscher Wasserhinkele laden am Wochenende unter dem Motto „Sommernacht in Rot und Grün“ zum gemeinsamen Sommerfest auf das ASV-Sportgelände am Petersauer Weg 3 ein. Die Vereine kündigen ein buntes Programm an. Los geht es laut einer Pressemitteilung am Freitag, 23. August, um 17 Uhr. Ab 17.30 Uhr bestreiten dann zwei Fußballteams des ASV Freundschaftsspiele gegen Mannschaften aus der Region. Für Musik sorgen ab 20 Uhr DJ Lui und DJ Matze. Am Samstag ist für das erste von sechs Freundschaftsspielen um 9.45 Uhr Anstoß. Höhepunkt ist die Partie zwischen den dem ASV Mörsch und Eintracht Lambsheim, die um 15 Uhr angepfiffen wird. Um 10.30 und 11.30 Uhr werden Yogakurse angeboten. Um 16.45 Uhr sorgen die Garden der Wasserhinkele für eine Tanzeinlage. Abends legen ab 19 Uhr wieder DJ Lui und DJ Matze auf. Zum sportlichen Abschluss spielt der ASV Mörsch II am Sonntag, 13 Uhr, gegen den TSV Eppstein II. An allen Tagen bieten die Vereine Essen und Getränke an.