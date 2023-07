Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Mitglieder des ASV Mörsch haben am Montagabend im Vereinsheim am Petersauer Weg den seit 2021 amtierenden Vorstand einstimmig im Amt bestätigt. Klubchef Peter Kraus machte aber deutlich, dass man darauf hoffe, dass in zwei Jahren andere die Verantwortung übernähmen.

In seinem Tätigkeitsbericht skizzierte Vorsitzender Peter Kraus eine positive Entwicklung des Vereins. Es sei ein kontinuierlicher Mitgliederzuwachs zu vermelden. Ab dem Jahr 2021 habe man