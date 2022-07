Die Anzahl der Mitglieder beim ASV Mörsch ist im zurückliegenden Jahr rasant gestiegen. In der Fußball-Abteilung und im Breitensport sind nach Auskunft des Vereins mittlerweile fast 20 Gruppen aktiv. Die Zahlen, die der Vorstand bei der jüngsten Jahreshauptversammlung vorlegen konnte, sind durchaus beeindruckend: Zum Stichtag 30. Juni 2022 waren beim ASV 506 Mitglieder gemeldet – 116 mehr als zum selben Zeitpunkt im vergangenen Jahr.

Jugendtrainer gesucht

Das Wachstum in Mörsch hat seinen Grund in mehreren neuen Angeboten. Unter anderem seien C- und B-Jugend wieder besetzt, ein Frauenfußballteam gegründet und ein Angebot für den Tischtennis-Nachwuchs geschaffen worden, berichtet Schriftführerin Carolin Wild aus dem seit einem Jahr amtierenden Vorstandsteam um Peter Kraus und Markus Bentz. Der ASV suche weiterhin Trainer für Jugendmannschaften.

Nebengebäude geplant

Bei der Mitgliederversammlung am Montag vorgestellt wurde zudem die Planung für ein Nebengebäude neben dem ASV-Clubheim. Sinn und Zweck des Projekts sei es, die Lagerfläche für Trainingsmaterial zu erweitern. Sobald die Genehmigung vorliege, soll der Bau starten. Wie beim Bau des Clubheims soll auch bei diesem Vorhaben wieder viel Eigenleistung von Mitgliedern eingebracht werden, betont Wild.