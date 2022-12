Der ASV Heßheim hat das Endspiel des 37. Hallenfußballturniers um den Rheinpfalz-Cup gewonnen. 1:1 stand es nach regulärer Spielzeit gegen den FV Freinsheim. Die Heßheimer gewannen im Neunmeterschießen 4:2. Das Endspiel wurde aufgrund vieler zeitlicher Verzögerungen erst um 23.30 Uhr angepfiffen. Mehr als 800 Zuschauer waren auch am Finaltag in der Stadtsporthalle Am Kanal gepilgert. Zum dritten Mal konnten die Organisatoren damit ein ausverkauftes Haus verzeichnen. Bestnoten auf den Rängen verdienten sich wieder die Fans des ASV Heßheim. An den beiden Tagen, an denen ihre Mannschaft im Einsatz war, machten sie mächtig Stimmung mit Sprechchören und Anfeuerungsrufen auf der Tribüne. Waren die Heßheimer auf dem Spielfeld, dann war das Foyer meist wie leer gefegt. Hatten sie Pause, stärkten sich die Fans. Sie unterstützten sie ihre Mannschaft immer positiv, auch als diese auf dem Spielfeld einmal schlechtere Phasen durchlebte. Aber auch der SC Bobenheim-Roxheim hatte am Finaltag zahlreiche Fans dabei, die sich bei den Spielen ihrer Mannschaft lautstark bemerkbar machten.