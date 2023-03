Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Obwohl der ASV Heßheim als Tabellenzweiter in der Fußball-A-Klasse Rhein-Pfalz Gruppe 2 die erste Gruppenphase vor der DJK Eppstein abgeschlossen hat, wird die Mannschaft mit vier Punkten weniger als die DJK in die Aufstiegsrunde starten. Das von vielen als Topfavorit auf die Meisterschaft gehandelte Team war nicht immer top. Und Corona hat beim ASV in dieser Saison nicht nur einmal zugeschlagen.

Es kam viel zusammen in der Hauptrunde beim ASV Heßheim – Verletzungspech, Corona-Infektionen und dann noch der Corona-Modus. Viele hatten den ASV aufgrund hervorragender Leistungen in der Vorsaison