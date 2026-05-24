Der 4:0-Sieg gegen den TuS Dirmstein ist der krönende Abschuss einer Saison, die für die zweite Mannschaft des ASV Heßheim mit dem Aufstieg endet.

Mit Vereinsfahnen auf den Naturrasenplatz laufende Kinder, jubelnde Spieler, Pyro-Rauchschwaden, die hinter der Spielerbank hervorquellen – die Freude der Spieler und Fans des ASV Heßheim II über den Aufstieg in die Fußball-B-Klasse Rhein-Pfalz war groß. Als Tabellenzweiter zieht die „Zweite“ mit Meister TSV Carlsberg in die nächsthöhere Spielklasse ein – und das vier Jahre nach ihrer Gründung.

„Es ist sensationell. Es war ein schwerer Weg über die Runde hinweg. Wir haben nix geschenkt gekriegt, haben uns alles erarbeitet und haben auch das Glück gehabt, dass Beindersheim noch mal gepatzt hat“, beschrieb Trainer Marc Hornig nach dem Schlusspfiff seine Gefühle. „Ich bin zufrieden, ich bin glücklich, gerade weil es so schwierig war“, sagte er. „Für mich ganz persönlich ausschlaggebend war das Video, dass die Jungs nach dem Derby gegen Beindersheim dieses Video gemacht haben, in dem sie sagen, dass sie sich nix mehr nehmen lassen. Und ja, und dann patzen die Beindersheimer halt und wir sind da“, blendete er zur 2:4-Niederlage beim MTSV Beindersheim II zurück, die das Rennen um den zweiten Platz wieder spannend machte.

Große Dankbarkeit

In den restlichen vier Saisonspielen ließen die Heßheimer in der Tat und wie versprochen nichts mehr anbrennen, bezwangen zunächst den TuS Flomersheim mit 7:1, kamen bei SW Frankenthal zu einem 2:1-Erfolg und stutzten dem als Meister bereits feststehenden TSV Carlsberg mit 4:1 die Flügel. Dann folgte zum Abschluss der 4:0-Erfolg gegen das Schlusslicht, bei dem Angelo Macaluso (53.), Luca Willer (62.), Justin Wequaisse (85.) und Sven Hartmann (88.) die Treffer erzielten. Goalgetter Daniel Meyer ging leider leer aus. Er, der 16 Tore erzielt hatte, hätte im Kampf um die Torjägerkanone mit dem Führenden Franco Schmahl vom TSV Ebertsheim, der 17 Treffer auf dem Konto hat, gleichziehen können, verpasste aber die Chance.

ASV-Trainer Marc Hornig verspürte nach dem letzten Saisonspiel vor allem große Dankbarkeit. „Meine Frau und meine Kinder unterstützen mich auch immer, und auch der Zusammenhalt in diesem Verein ist überragend. Hier bekommt keiner Geld, das ist alles noch eine echte Gemeinschaft. Das ist das, was den Amateurfußball“, betonte der Übungsleiter.

Bescheiden in Saison gestartet

„Die zweite Mannschaft wurde vor vier Jahren gegründet und es steckte immer viel Potenzial in ihr, aber sie konnte es nie so richtig abrufen“, blendet ASV-Sportvorstand und Zweitmannschaftsspieler Dennis Wetstein zurück. Auf eine Krise in der vergangenen Saison haben Wetstein und Spielleiter Robin Spiegel mit einem Trainerwechsel reagiert und den ehemaligen Coach Jeremy Koch zurückgeholt. Der führte die Mannschaft wie vereinbart bis zum Saisonende. Mit sechs Neuzugängen, einem 35-Mann-Kader und dem neuen Trainer Marc Hornig stellte die sportliche Leitung die Weichen in Richtung Erfolg, wobei am Anfang der Saison vom Aufstieg nicht die Rede gewesen sei. „Unser Ziel war zunächst, eine bessere Saison spielen als die Jahre zuvor. Aber mit unserem neuen Trainer und der Mannschaft hat alles gepasst. Die Mannschaft ist überzeugt von ihm und so hat sich das auch zu einer festen Einheit entwickelt bei uns“, schilderte Wetstein.

Ein Grund für den Teamerfolg ist sicher auch die Trainingsbeteiligung. „Es waren im Schnitt immer zwischen 15 und 20 Personen im Training. Wir haben halt viele Schichtarbeiter und dann kommen auch immer wieder mal Verletzungen und Urlaub dazu. Von daher ist das eine gute Trainingsbeteiligung“, sagte der Sportvorstand. Mit Blick auf die nächste Saison gelte es nun, die Mannschaft gezielt zu verstärken, da man auch in der B-Klasse eine gute Rolle spielen wolle. Der Aufstieg soll demnächst noch mit einer Planwagenfahrt in der Pfalz und einem Grillabend gefeiert werden, kündigte Wetstein an.