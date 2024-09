Der ASV Heßheim war am Sonntag im Spitzenspiel der A-Klasse Rhein-Pfalz gegen Südwest Ludwigshafen mit 4:1 (2:1) der verdiente Sieger. Beide Mannschaften hatten bisher in der Saison noch keinen Punkt abgegeben, die Gäste führten bisher mit einem Spiel mehr und 21 Punkten die Tabelle an, Heßheim hatte bisher sechs Spiele gewonnen, und daher erst 18 Punkte gesammelt.

Es war ein turbulentes Derby, in dem sich die Gäste durch zwei berechtigte Rote Karten schon früh entscheidend schwächten. Heßheim