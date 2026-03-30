Der VfR Frankenthal hat im Heimspiel gegen den ASV Heßheim ein Chancenplus, unterliegt aber mit 1:2 und bleibt im Aufstiegsrennen unter Druck.

Der VfR Frankenthal musste im Kampf um die Aufstiegsplätze der A-Klasse Rhein-Pfalz einen Rückschlag hinnehmen. Am Sonntag verlor das Team von Trainer Filippo Graziano auf heimischem Platz unglücklich mit 1:2 (0:1) gegen den ASV Heßheim. Mit drei Siegen und nun zwei Niederlagen im neuen Jahr bleibt Frankenthal hinter den eigenen Erwartungen zurück. Auch im Kreispokal ist das Team nach einer 0:1-Niederlage beim ASV Fußgönheim II bereits ausgeschieden. Dem ASV Heßheim gelang mit diesem Sieg die Revanche für die deutliche 0:6-Heimniederlage in der Vorrunde.

Frankenthal steht mit 47 Punkten weiterhin auf Platz zwei, hat jedoch mit Ruchheim (47) und dem SC Bobenheim-Roxheim (46) zwei Konkurrenten, die jeweils ein Spiel weniger absolviert haben. Heßheim rückt mit 29 Punkten auf Rang sechs vor.

Das Spiel war das erwartete hitzige Nachbarschaftsderby. Beide Teams schenkten sich nichts. Viele Zweikämpfe und Unterbrechungen prägten die Partie und bremsten den Spielfluss. Die Hausherren waren spielerisch überlegen und hatten mehr Ballbesitz, konnten sich jedoch selten am gegnerischen Strafraum durchsetzen. Heßheim verteidigte mit einer kompakten Abwehr und setzte gefährliche Nadelstiche nach vorne.

Ein erster langer Ball wurde von VfR-Torhüter Marco Knell gerade noch vor ASV-Stürmer Mario Montag geklärt (10.). Kurz darauf verfehlte Elias Weber nach einem Ballverlust der Gastgeber in Überzahl das lange Eck (12.). ASV-Keeper Leon Unterricht parierte eine erste Chance von Jonas Weissheimer (13.). Der Führungstreffer der Gäste war stark herausgespielt: Nach einem schnell ausgeführten Freistoß passte Tim Keller in den Rücken der Abwehr, wo Marcel Becker ungestört einschob (31.).

Noch vor der Pause musste Graziano den rotgefährdeten Jan Misic auswechseln. Misic hatte nach einem groben Foul an Tim Keller früh Gelb gesehen. Nach einem weiteren Foul an Montag forderte die ASV-Bank Rot, doch Schiedsrichter Karsten Smith ließ es bei einer letzten Ermahnung. Für Misic kam Samuel Walz ins Spiel (40.).

Zu Beginn der zweiten Halbzeit folgte der nächste Rückschlag für Frankenthal. Elias Weber nutzte einen Freistoß von Max Sembritzki zum 0:2 (49.). Graziano bemängelte die Situation: „Es hätte klar einen Freistoß für uns geben müssen. Dennoch müssen wir danach die Situation im Strafraum besser verteidigen.“

Mit der Einwechslung von Oguzhan Lozan für Baran Koc wurde die Offensive gestärkt. Yannick Busljeta hatte Pech, als er mit einer Direktabnahme nur die Latte traf (57.). Auf der Gegenseite köpfte der eingewechselte Bislim Sejdi nach einer Ecke an die Unterkante der Latte (59.). Der Anschlusstreffer gelang Lozan nach einer Flanke von rechts (71.).

Frankenthal drängte nun energisch auf den Ausgleich. Weissheimers Schuss war jedoch zu schwach (83.), und Busljeta zögerte vor dem leeren Tor zu lange (85.). Graziano sprach von „Aluminiumpech“, als Alessio Giganti den Innenpfosten traf (86.) und Samuel Walz die Latte (88.). Die Gäste überstanden die Drangphase mit Mühe und hätten fast noch einmal getroffen, doch Becker traf in der Nachspielzeit nur den Pfosten (93.).

Graziano war enttäuscht vom Ergebnis, nahm seine Mannschaft aber in Schutz. „Es war eine unnötige Niederlage in einem wie erwartet sehr hitzigen Spiel. Heßheim ist zweimal vor unser Tor gekommen, während wir uns für unseren Aufwand nicht belohnt haben. Die Moral meiner Mannschaft ist intakt, am Ende hatten wir Aluminiumpech. Dennoch war es ein Spiel, das wir gewinnen müssen, wenn wir oben dran bleiben wollen.“

ASV-Trainer Tobias Krämer freute sich über den Erfolg: „Der Sieg von uns war etwas glücklich, aber nicht unverdient. Wir haben dem VfR einen großen Kampf geliefert und leidenschaftlich verteidigt. Es war eine geschlossene Mannschaftsleistung, wir hatten keinen Ausfall. Gut war auch, dass wir auch nach dem Anschlusstreffer ruhig geblieben sind. Erst als uns in der Schlussphase etwas die Kräfte ausgingen, kam der VfR zu seinen Chancen.“

Nach der Osterpause stehen schwierige Aufgaben an: Frankenthal spielt auswärts beim SC Bobenheim-Roxheim, während Heßheim Vatanspor Frankenthal empfängt.