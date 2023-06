Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der ASV Birkenheide spielt in der kommenden Saison in der Fußball-A-Klasse Rhein-Pfalz. Ein von Florian Kaiser in der Nachspielzeit verwandelter Elfmeter zum 3:3 sicherte dem ASV nach dem Sieg im ersten Spiel den Aufstieg. Tief enttäuscht war Gegner MTSV Beindersheim nach dem Abpfiff.

90 plus acht Minuten waren gespielt in Beindersheim. Die meisten der rund 350 Zuschauer hatten sich schon damit abgefunden, dass es am Samstag in Weisenheim ein drittes und entscheidendes Spiel auf neutralem