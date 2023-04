Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit vergangener Woche wird in Frankenthal auch mit dem Wirkstoff von Astrazeneca geimpft. Dass einige Termine sehr kurzfristig nicht wahrgenommen werden, besorgt Verantwortliche. Impfkoordinator Frank Rickert und Allgemeinmedizinerin Almut Frech erklären, welche Konsequenzen die Absagen haben.

Wie lief das Impfen mit Astrazeneca in Frankenthal an?

Der Start am Montag und Dienstag war schlecht. 200 Impfungen waren geplant, tatsächlich kamen nur 140 der Berechtigten. Etwa die Hälfte