Alle für Dienstag, 16. März, vereinbarten Termine im Frankenthaler Landesimpfzentrum müssen nach Angaben der Stadtverwaltung vom späten Montagnachmittag abgesagt werden. Hintergrund ist, dass die Bundesregierung auf Empfehlung des Paul-Ehrlich-Instituts Corona-Schutzimpfungen mit dem Wirkstoff des Herstellers Astrazeneca vorerst ausgesetzt hat. Die Stadt bittet Bürger, die am Dienstag einen Termin in der Sporthalle der Andreas-Albert-Halle gehabt hätten, gar nicht erst dort hinzukommen. Das Impfzentrum bleibe geschlossen. Es würden rund 100 Termine abgesagt, heißt es in der Pressemitteilung. Direkt erreichbar für die Mitarbeiter vor Ort seien aber nur Personen, die bei der Registrierung eine Telefonnummer angegeben hatten. Neue Termine teile das Land zu, heißt es. Die für die Tage Mittwoch bis Samstag geplanten Immunisierungen mit dem Biontech-Impfstoff finden der Verwaltung zufolge statt. Wie es kommende Woche weitergehe, dazu sei noch keine Auskunft möglich.