Die Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (Kabs) untersucht die Verbreitung der Asiatischen Tigermücke. Um neue und bisher unbekannte Populationen zu entdecken, werden an 40 Standorten Eiablagefallen angebracht. Ab Montag, 19. Juli, ist die Kabs dafür auch in Frankenthal unterwegs. Die Standorte befinden sich zumeist direkt im Siedlungsgebiet. Deshalb könnten die Mitarbeiter der Kabs beim Aufbau der Fallen von Anwohnern bemerkt werden. Teilweise müssen die Fallen auch an Hecken von Privatgärten angebracht werden – in diesem Fall kontaktieren die Mitarbeiter die Anwohner direkt.

Die Asiatische Tigermücke stammt ursprünglich aus Südostasien. Ihre Eier überstehen auch Kälte- und Hitzeperioden, informiert die Arbeitsgemeinschaft. Da sie neben Menschen auch Vögel, Amphibien und Reptilien sticht, gilt die Asiatische Tigermücke als Virenüberträger. Mit der Falle sollen trächtige Weibchen angelockt werden, die dann ihre Eier auf ein angebotenes Holzstäbchen ablegen. Dieses Holzstäbchen wird in einem regelmäßigen Turnus eingesammelt. Darauf abgelegte Eier werden unter dem Mikroskop bestimmt.

Wer glaubt, eine Asiatische Tigermücke entdeckt zu haben, kann dies bei der Kabs melden. Tote Insekten können per Post an KABS e. V., Georg-Peter-Süß-Straße 3, 67346 Speyer, gesendet werden. Beobachtungen, am besten mit Foto, können auch per E-Mail an tigermuecke@kabsev.de geschickt werden.