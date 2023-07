Der Frankenthaler Naturexperte Jörn Weiß bittet im Zusammenhang mit der Ausbreitung der Asiatischen Hornisse (Vespa Velutina) um Unterstützung. Bürger, die beispielsweise in Vogelnistkästen eins der immer häufigeren Primärnester der invasiven Hornissenart entdeckt, können diese entweder über das Portal artenfinder.rlp.de oder per E-Mail an kontakt@naturerlebnissejoernweiss.de melden. Wichtig sei ein Bildnachweis zur eindeutigen Bestimmung der Insekten. Dazu rufe auch die Arbeitsgruppe Vespa Velutina des Landesimkerverbandes Rheinland-Pfalz auf. Frankenthal war nach Angaben von Weiß im vergangenen Jahr eins der Hauptverbreitungsgebiete der Asiatischen Hornisse.