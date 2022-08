Viel Lob bekamen die Veranstalter TC Grün-Weiß Frankenthal für die Ausrichtung eines Tennisturniers in der Wilson Junior Race Serie. Insgesamt 14 Turniere für den Nachwuchs werden im Rhein-Neckar-Raum 2022 angeboten. Das Finale findet von 23. bis 25. September in Oppau statt.

In der Konkurrenz U14 männlich gewann in Frankenthal Favorit Philipp Müssig (TVA 1860 Aschaffenburg) gegen den an Nummer vier gesetzten Maximilian Langguth (DTV Hannover) 6:0, 6:1. Müssig tat sich im Turnierverlauf nur gegen den an Position drei gesetzten Niklas Flaig (1. TC Rot-Weiß Wiesloch) etwas schwerer, als er „nur“ mit 6:2, 6:3 gewann.

In der Altersklasse U12 männlich gewann ebenfalls der an Nummer eins gesetzte Lucas Flaig (1. TC Rot-Weiß Wiesloch) gegen den an Position eins gesetzten Samuel Krenzer (TC Penzberg) 6:2, 6:2. Kai Kübler (TC Grün-Weiß Frankenthal) verlor in Runde eins gegen Mika Boll (Astoria Walldorf). Bei den U12-Mädchen gewann ebenfalls die an eins gesetzte Katharina Sliwka (TC Blau-Weiss Schwetzingen) gegen Luna Zytelewski (TC Schwarz-Weiß Merzig) 6:1, 6:0. Fabienne Kiessling (TC Grün-Weiß Frankenthal) schied in der ersten Runde gegen Enya Perger (TC Lauffen) aus.

In der Altersklasse U10 gewannen Maximilian Rödter gegen Silas Meyer (TC Schwarz-Weiß Landau) 3:6, 6:3, 10:3. Moritz Karch TC Mörsch schied in Runde zwei gegen Lenny Weber (TC Grünstadt) aus.