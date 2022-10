Die Stadtverwaltung Frankenthal bietet gemeinsam mit dem Ortsverband des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) einen Fahrdienst für schwerbehinderte Menschen an. Das Angebot richtet sich einer Pressemitteilung zufolge an Bürger, die alleine leben oder keine Hilfe von Angehörigen oder Bekannten haben. Voraussetzung sei der Vermerk „aG“ (außergewöhnliche Gehbehinderung) im Schwerbehindertenausweis. Laut Stadt kann der Fahrdienst montags bis freitags von 7 bis 18 Uhr, samstags von 7 bis 16 Uhr und sonntags nach Vereinbarung genutzt werden. Pro Monat seien bis zu acht Fahrten möglich. „Als Fahrt gilt die Strecke vom Wohnort zum Zielort“, betont die Verwaltung. Kostenlos ist das Angebot nicht: Innerhalb Frankenthals beträgt der Eigenanteil zehn Euro pro Fahrt und 17,50 Euro für den Umkreis von 25 Kilometern. Mit der Ermäßigungskarte werden seien vier beziehungsweise sieben Euro fällig. Der Eigenanteil werde vom ASB monatlich in Rechnung gestellt. Eine Begleitperson kann kostenfrei mitkommen. Anmeldung von Fahrwünschen: Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr unter der Telefonnummer 06233 21038 oder per E-Mail an info@asb-vorderpfalz.de. Fragen beantwortet auch die Beauftragte für die Belange behinderter Menschen der Stadt. Kontakt: Telefon 06233 89-385, E-Mail behinderung@frankenthal.de.