Noch vor vier Wochen wusste Bettina Zinser nicht, wo sie ihre Patienten weiter behandeln kann. Ein Wasserrohrbruch hatte in der Hausarztpraxis großen Schaden angerichtet. Was folgte, war viel Anteilnahme – und ein entscheidender Tipp eines Kollegen. Am Mittwoch startet die Praxis Zinser am neuen Standort den Betrieb.

Mindestens 110 Quadratmeter groß, zentral gelegen, am liebsten ebenerdig: So hatte Bettina Zinser das ideale Ausweichquartier beschrieben. Die ehemalige Kinderarztpraxis von Uwe Bumb und Dieter Arnold