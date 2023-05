Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein defektes Wasserrohr in der Wohnung darüber hat in der Hausarztpraxis von Bettina Zinser in der Frankenthaler Innenstadt große Schäden verursacht. Die Sanierung wird Monate dauern. Deshalb sucht die Medizinerin jetzt dringend neue Räume. „Da hängt meine Existenz dran“, sagt sie.

Gut eine Hand breit hoch steht das Wasser schon, als Bettina Zinser am Dienstag vor einer Woche gegen 21 Uhr in ihre Praxis in der Wormser Straße kommt. „Durch die Decke,