Armin Grau, grüner Bundestagsabgeordnete im Wahlkreis Ludwigshafen-Frankenthal, sieht die Bundesregierung bei der Krankenhausreform auf einem guten Weg. Die damit verknüpfte Entbürokratisierung werde auch die Beschäftigten in Krankenhäusern maßgeblich entlasten, ist sich Grau, der auch Berichterstatter für Krankenhauspolitik seiner Fraktion ist, sicher. Bei den wichtigsten Inhalten, wie den Leistungsbereichen und den Vorhaltekosten, herrsche nach den jüngsten Beratungen am Donnerstag nun Einigkeit mit den Ländern. Mit den bestehenden Differenzen etwa auf den Versorgungsebenen könnten beide Seite leben. Deutschland gebe im internationalen Vergleich mit am meisten Geld für sein Gesundheitswesen und insbesondere für die Krankenhäuser aus. „Trotzdem erreichen wir oft nur durchschnittliche Ergebnisse“, bedauerte der 64-jährige Altriper. Das wolle die Ampelregierung nun ändern.