Auf dem Gelände des geplanten Neubaugebiets „Am Bornfeld“ im Frankenthaler Vorort Eppstein könnte sich ein frühchristliches Gräberfeld befinden. Darüber informiert David Hissnauer von der Landesarchäologie in Speyer auf Anfrage. Im nördlichen Bereich des Bebauungsplans habe es vor Kurzem bereits eine Untersuchung des Bodens gegeben. Dabei hätten sich allerdings keine fränkischen Siedlungsspuren gefunden. Sobald für den südlichen Abschnitt Betretungsrechte vorlägen, wolle man auch dort eine Sondierung vornehmen, sagt der Gebietsreferent der Generaldirektion Kulturelles Erbe. Die Vermutung, dass sich in Eppstein ein Gräberfeld befindet, stützt sich auf Luftbilder. Auf bewachsenen Flächen könne man an wenigen Tagen im Jahr anhand der Vegetation erkennen, ob sich unter dem Feld Mauerreste oder eine Grube befinden. Eine solche Aufnahme gebe es auch von dem Baugebiet „Am Bornfeld“. Ob an der Fundstelle tatsächlich am Ende gegraben wird, sei auch nach den Voruntersuchungen noch nicht gesagt. Häufig belasse man archäologische Funde im Boden, wenn sie durch das geplante Bauvorhaben nicht beschädigt würden.