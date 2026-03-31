Die derzeit geringe Dynamik auf dem Arbeitsmarkt spiegelt sich auch in den Zahlen für Frankenthal wider. Die Frühjahrsbelebung fällt entsprechend verhalten aus.

Im März waren laut dem aktuellen Arbeitsmarktbericht im Bezirk der Agentur für Arbeit Frankenthal 2796 Männer und Frauen arbeitslos gemeldet, 86 weniger als im Vormonat und 233 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote sank um 0,3 Prozentpunkte auf 7,1 Prozent. In den vergangenen vier Wochen haben sich 494 Personen arbeitslos gemeldet, 58 weniger als im Vormonat und 62 weniger als vor einem Jahr. 578 Frauen und Männer konnten ihre Arbeitslosigkeit im selben Zeitraum beenden, 58 mehr als im Februar und 48 mehr als im Vorjahr.

„Der Rückgang der Arbeitslosigkeit im März ist saisontypisch und vor allem auf die einsetzende Frühjahrsbelebung zurückzuführen. Allerdings fällt diese Belebung in diesem Jahr deutlich schwächer aus als in den vergangenen Jahren“, erklärt Ralf Lenke, Geschäftsstellenleiter der Agentur für Arbeit Frankenthal, und ergänzt: „Derzeit gibt es insgesamt nur wenig Dynamik am Arbeitsmarkt. Viele Unternehmen agieren zurückhaltend bei Neueinstellungen und reagieren damit auf die weiterhin unsicheren wirtschaftlichen Rahmenbedingungen.“

Zeit für Weiterbildung nutzen

Das machen auch die Stellenmeldungen deutlich, die der Arbeitgeber-Service im März entgegengenommen hat. Insgesamt wurden 88 neue Jobmöglichkeiten registriert, drei mehr als im Vormonat und 15 weniger als vor einem Jahr. Der Bestand umfasst 451 Stellen, 21 mehr als im Februar und 12 weniger als im Vorjahr. Von diesen Jobs sind 372 in der Stadt Frankenthal angesiedelt. „Obwohl die gemeldeten Stellen im Vergleich zum Vormonat leicht gestiegen sind, bleibt das Niveau insgesamt verhalten. Das spiegelt sich auch in der weiterhin gedämpften Einstellungsbereitschaft der Betriebe wider. Viele Unternehmen sichern aktuell eher ihren Bestand an Beschäftigten, statt zusätzliche Stellen aufzubauen“, sagt Lenke, der zudem die Bedeutung von Qualifizierung betont: „Gerade in einer Phase geringer Dynamik ist es wichtig, die Zeit für Weiterbildung und Qualifizierung zu nutzen. So erhöhen Arbeitsuchende ihre Chancen, wenn die Nachfrage der Unternehmen wieder anzieht.“