Nach der eher verhaltenen Frühjahrsbelebung zeigte sich in den vergangenen vier Wochen Bewegung am Arbeitsmarkt. Die Arbeitslosenquote sank gegenüber dem Vormonat leicht.

Im Mai waren im Bezirk der Agentur für Arbeit Frankenthal 2656 Männer und Frauen arbeitslos gemeldet, 89 weniger als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote sank um 0,2 Punkte auf 6,8 Prozent. Einer Pressemeldung der Agentur zufolge bleibt die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vorjahr mit einem Plus von 126 Personen jedoch erhöht. In den vergangenen vier Wochen haben sich 450 Personen arbeitslos gemeldet, 50 weniger als im April und 39 weniger als vor einem Jahr. Gleichzeitig beendeten 536 Frauen und Männer ihre Arbeitslosigkeit, 34 weniger als im Vormonat, aber 38 mehr als im Vorjahr. „Der Rückgang der Arbeitslosigkeit und die sinkende Arbeitslosenquote sind positive Signale. Gleichzeitig bewegen wir uns weiterhin über dem Niveau des Vorjahres, was die insgesamt noch angespannte wirtschaftliche Lage widerspiegelt“, erläutert Ralf Lenke, Geschäftsstellenleiter der Agentur für Arbeit Frankenthal.

Der Arbeitgeber-Service hat im Mai 107 neue Stellen registriert, 17 mehr als im April und sieben mehr als vor einem Jahr. Der Bestand an offenen Stellen stieg im Vergleich zum April um 19 Jobs auf 470. Davon entfallen 388 auf die Stadt Frankenthal. „Wir sehen, dass Unternehmen trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten weiterhin Personal suchen. Vor allem bei qualifizierten Fachkräften besteht nach wie vor hoher Bedarf“, sagt Lenke.

Im Mai waren in der Stadt 2000 Personen arbeitslos, 77 weniger als im Vormonat und 104 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote sank um 0,4 Punkte auf 8,2 Prozent. 340 Personen haben sich arbeitslos gemeldet, 41 weniger als im Vormonat und 29 weniger als im Vorjahr. 416 Frauen und Männer beendeten ihre Arbeitslosigkeit, zwölf weniger als im April und 17 mehr als vor einem Jahr. Für die Stadt wurden 83 neue Jobmöglichkeiten gemeldet, zwölf mehr als im April und genauso viele wie im Vorjahr. Der Bestand umfasst 388 Stellen, 13 mehr als im Vormonat und 40 mehr als vor einem Jahr.