Die Frühjahrsbelebung auf dem Arbeitsmarkt fällt in diesem Jahr weniger dynamisch aus als in wirtschaftlich stärkeren Zeiten. Im April waren im Bezirk der Agentur für Arbeit Frankenthal einer Pressemitteilung zufolge 2745 Männer und Frauen arbeitslos gemeldet – 51 weniger als im Vormonat, aber 203 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote sank um 0,1 Punkte auf 7,0 Prozent. In den vergangenen vier Wochen haben sich 500 Menschen arbeitslos gemeldet, sechs mehr als im Vormonat, aber 31 weniger als vor einem Jahr. Gleichzeitig konnten 560 Frauen und Männer ihre Arbeitslosigkeit beenden, 18 weniger als im März und sechs mehr als im gleichen Zeitraum 2025. „Wir beobachten, dass Unternehmen weiterhin vorsichtig agieren und Personalentscheidungen sehr genau abwägen“, sagt Ralf Lenke, Geschäftsstellenleiter der Agentur für Arbeit Frankenthal.

Das macht sich auch bei den Stellenmeldungen bemerkbar. Der Arbeitgeber-Service der Agentur hat im April 90 neue Stellen registriert, zwei mehr als im Vormonat und zwölf weniger als im Vorjahr. Der Bestand an offenen Stellen liegt demnach unverändert bei 451, davon entfallen 375 auf die Stadt Frankenthal. Das sind drei mehr als im Vormonat und elf mehr als vor einem Jahr. Für das Stadtgebiet wurden 71 neue Jobmöglichkeiten gemeldet, vier mehr als im März und 15 weniger als im Vorjahr.

Im April waren in der Stadt 2077 Personen arbeitslos gemeldet, 39 weniger als im März und 150 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosigkeit sank um 0,2 Punkte auf 8,6 Prozent. 381 Personen haben sich arbeitslos gemeldet – 17 mehr als im Vormonat und 13 weniger als im Vorjahr. 428 Frauen und Männer beendeten ihre Arbeitslosigkeit, 16 mehr als im März und drei mehr als im Vorjahr.