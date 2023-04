„Deutlich geringer“ als noch in den Vorjahren fällt nach Einschätzung der Agentur für Arbeit der sonst übliche Frühjahrsaufschwung auch für den Bezirk der Geschäftsstelle Frankenthal aus.

Im April ist die Arbeitslosigkeit in der Region den am Freitag von der Behörde veröffentlichten Zahlen zufolge nur leicht zurückgegangen. Demnach waren 2232 Personen ohne Job – zwölf weniger als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote liege weiterhin bei 5,9 Prozent. In den vergangenen vier Wochen haben sich laut Statistik 505 Personen arbeitslos gemeldet – zehn mehr als im März. Im selben Zeitraum haben 514 Frauen und Männer eine neue Beschäftigung gefunden.

Energiepreise hinterlassen Spuren

Ralf Lenke, Leiter der Geschäftsstelle Frankenthal, sieht neben dem vergleichsweise geringen jahreszeitlichen Einfluss weiteren Anlass zur Sorge: Es häuften sich derzeit die Anfragen von Arbeitgebern, wie sie im Fall sogenannter anzeigepflichtiger Entlassungen vorgehen müssen. „In vielen Branchen hinterlassen die erhöhten Energiepreise ihre Spuren, weshalb es abzuwarten bleibt, wie sich die Situation auf dem Arbeitsmarkt in den kommenden Monaten entwickeln wird“, erläutert Lenke.

370 freie Stellen in Frankenthal

Der Nachschub neuer Stellen blieb nach Angaben der Agentur im April erst einmal auf einem konstanten Niveau. Unternehmen aus dem Bezirk hätten 86 Stellen gemeldet. Im Bestand hat die Behörde 451 Jobmöglichkeiten, 370 davon bei Betrieben in Frankenthal selbst.