Der Frühjahrsaufschwung auf dem Arbeitsmarkt, der zunächst verhaltener als in den Vorjahren ausgefallen war, hat im Mai deutlich an Fahrt aufgenommen. Die Arbeitslosigkeit ist weiter gesunken, die Nachfrage nach Arbeitskräften hat zugenommen, wie die Agentur für Arbeit berichtet. Im Mai ist die Arbeitslosigkeit in der Region den am Mittwoch von der Behörde veröffentlichten Zahlen zufolge weiter zurückgegangen. Demnach waren 2151 Personen ohne Job – 81 weniger als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote sank um 0,3 Punkte auf 5,6 Prozent. In den vergangenen vier Wochen haben sich laut Statistik 430 Personen arbeitslos gemeldet – 75 weniger als im April. Im selben Zeitraum haben 510 Frauen und Männer eine neue Beschäftigung gefunden.

Ralf Lenke, Leiter der Geschäftsstelle Agentur für Arbeit in Frankenthal, empfiehlt Betroffenen, sich möglichst früh bei der Agentur für Arbeit anzumelden, um die Zeit zwischen der Kündigung und dem Eintritt der Arbeitslosigkeit zu nutzen. „In dieser Zeit bestehen die größten Chancen, eine neue Arbeitsstelle zu finden.“ Dies gelte insbesondere für Auszubildenden, die in diesem Jahr ihre Prüfung abschließen und noch keine Anschlussbeschäftigung haben. „Die Chancen, schnell einen neuen Job zu finden, stehen derzeit gut“, sagt Lenke. Die Einstellbereitschaft der Firmen sei aufgrund voller Auftragsbücher „ungebrochen hoch“. Unternehmen aus dem Bezirk hätten aktuell 87 Stellen gemeldet. Im Bestand habe die Behörde 432 Jobmöglichkeiten, 353 davon bei Betrieben in Frankenthal selbst.