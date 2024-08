Die Zahl der Arbeitslosen in der Region Frankenthal ist in den vergangenen Wochen gestiegen. Im August waren im Bezirk der hiesigen Geschäftsstelle der Agentur für Arbeit 2520 Personen arbeitslos gemeldet. Das sind 56 mehr als im Vormonat und 181 mehr als vor einem Jahr.

Die Arbeitslosenquote stieg um 0,1 Punkte auf 6,5 Prozent. In den vergangenen vier Wochen haben sich einer Pressemeldung der Agentur zufolge 560 Personen arbeitslos gemeldet. Das sind 71 weniger als im Vormonat und 64 weniger als vor einem Jahr. 498 Frauen und Männer konnten ihre Arbeitslosigkeit im selben Zeitraum beenden, 48 weniger als im Juli und 29 weniger als im Vorjahr.

„In den vergangenen Wochen hat sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt im Agenturbezirk Frankenthal spürbar eingetrübt“, sagt Ralf Lenke, Leiter der Geschäftsstelle Frankenthal. Verantwortlich dafür sei zum einen die Ferienzeit, die für einen trägeren Arbeitsmarkt sorge. So blieben Einstellungen im großen Stil in der Sommerpause aus, berichtet Lenke. Hinzu komme in verstärktem Maße die ungünstige konjunkturelle Entwicklung. „In diesen etwas unsicheren Zeiten fahren viele Unternehmen weiter auf Sicht. Sie passen ihr betriebliches Handeln und das Rekrutierungsverhalten entsprechend an.“

Dem Arbeitgeber-Service der Behörde wurden im August 59 neue Jobmöglichkeiten gemeldet. Das waren 23 weniger als im Vormonat und 29 weniger als vor einem Jahr. Der Bestand umfasst aktuell mit 378 Stellen 17 weniger als im Juli und 28 weniger als im Vorjahr. 287 dieser Stellen bieten Betriebe in Frankenthal an.