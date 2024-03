Die Zahl der Arbeitslosen in der Region Frankenthal ist in den vergangenen Wochen gesunken. Im März waren im Bezirk der hiesigen Geschäftsstelle der Agentur für Arbeit 2326 Personen arbeitslos gemeldet – 88 weniger als im Vormonat, jedoch 82 mehr als im Vorjahr. Die Arbeitslosenquote sank um 0,3 Punkte auf 6,0 Prozent. Im vergangenen Monat haben sich einer Pressemeldung der Agentur zufolge 491 Personen arbeitslos gemeldet. Das sind 62 weniger als im Februar. 576 Frauen und Männer fanden im selben Zeitraum eine neue Stelle – 47 mehr als im Vormonat. „Mit dem Start der Frühlingssaison ist in den kommenden Monaten mit einem weiteren Aufschwung und einer steigenden Einstellungsbereitschaft zu rechnen, besonders mit Wiedereinstellungen im Bau-, Bauneben- und Gastgewerbe“, sagt Julia Greif, stellvertretende Leiterin der Geschäftsstelle in Frankenthal. Um die Hälfte zurückgegangen sind laut Pressemeldung der Agentur die dem Arbeitgeber-Service der Behörde neu gemeldeten Jobmöglichkeiten. Das waren im März 63 – exakt 63 weniger als im Vormonat und 25 weniger als im Vorjahr. Im Bestand seien mit 408 Stellen 21 mehr als im Februar, aber 40 weniger als vor einem Jahr. 311 davon bieten Betriebe in Frankenthal an.