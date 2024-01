Die Winterpause macht sich auf dem Arbeitsmarkt bemerkbar. In der Region Frankenthal ist die Arbeitslosigkeit zu Jahresbeginn deutlich angestiegen. Im Januar waren im Bezirk der hiesigen Geschäftsstelle laut einer Pressemitteilung der Behörde 2398 Personen arbeitslos gemeldet – 150 mehr als im Dezember und 65 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,4 Punkte auf 6,2 Prozent. Im vergangenen Monat haben sich der Agentur zufolge 601 Personen neu arbeitslos gemeldet. Das sind jeweils 45 mehr als im Dezember und im Vorjahr. 449 Frauen und Männer fanden im selben Zeitraum eine neue Stelle – 66 weniger als im Vormonat, jedoch 42 mehr als vor einem Jahr.

„Eine Steigerung der Arbeitslosigkeit ist für diese Jahreszeit nicht ungewöhnlich“, sagt Ralf Lenke, Leiter der Geschäftsstelle in Frankenthal. Oftmals liefen Arbeitsverträge zum Jahresende aus, zudem würden in den Wintermonaten in witterungsabhängigen Berufen weniger Arbeitskräfte benötigt. „Allerdings fällt der Anstieg in diesem Jahr deutlicher aus“, betont Lenke. Die aktuell schwache Konjunktur hinterlasse ihre Spuren auf dem Arbeitsmarkt.

Laut Mitteilung wurden dem Arbeitgeber-Service 50 neue Jobmöglichkeiten gemeldet – lediglich drei weniger als im Vormonat. Im Bestand seien mit 343 Stellen 21 weniger als im Dezember und 82 weniger als im Vorjahr. 269 davon bieten Betriebe in Frankenthal an.