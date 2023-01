Bei der Arbeitslosigkeit gibt es in Frankenthal leichte Unterschiede bei Männern und Frauen. Wie der Zeitungsdienst Südwest (ZDS) meldet, lag die Männerarbeitslosenquote zuletzt bei 8,1 Prozent, die Quote arbeitsloser Frauen erreichte 8,2 Prozent. Damit waren beide Werte in der Stadt höher als im Bundesdurchschnitt.

Bundesweit waren 6,3 Prozent der Männer und 5,5 Prozent der Frauen im erwerbsfähigen Alter arbeitslos gemeldet. Der Grad der Arbeitslosigkeit ist – auf das Jahr gerechnet – inzwischen ein Indikator für die unterschiedlichen Lebensverhältnisse der Geschlechter auf lokaler Ebene, berichtet der ZDS. Bundesweit liegt Frankenthal mit seiner weiblichen Arbeitslosenquote von 8,2 Prozent auf Platz 374 von 404 ausgewerteten Stadtstaaten sowie Stadt- und Landkreisen.

Quoten steigen an

Bundesweit trifft die Arbeitslosigkeit mehr Männer als Frauen. In Frankenthal ist das anders. Betrachtet man die Entwicklung in den vergangenen fünf Jahren, hat sich die Frauenarbeitslosigkeit von 7,8 Prozent im Jahr 2015 auf nunmehr 8,2 Prozent erhöht. Die Anzahl der Männer ohne Arbeit lag 2015 bei 6,8 Prozent und im Jahr 2020 bei 8,1 Prozent. 2019 hatte die Quote noch bei 7,3 Prozent (Frauen) beziehungsweise 6,3 Prozent (Männer) gelegen. Die Frauenarbeitslosenquote ist damit in der Stadt um 2,7 Prozentpunkte höher als im Bundesdurchschnitt. Die hiesige Arbeitslosenquote der Männer lag mit 8,1 Prozent 1,8 Prozentpunkte über dem Bundeswert.

Als arbeitslos gilt, wer sich bei der Arbeitsagentur arbeitssuchend gemeldet hat. Die Anzahl dieser Gruppe im Verhältnis zu allen Erwerbspersonen – einschließlich der Selbstständigen und mithelfenden Familienangehörigen – ergibt die Arbeitslosenquote. Laut Arbeitsagentur werden die Anzahl der Erwerbspersonen und die Bezugsgrößen für die Berechnung der Arbeitslosenquote einmal jährlich aktualisiert, was regional bis hinunter zur Kreisebene aufgegliedert wird.

Frauen leisten Sorgearbeit

Beim Blick auf die geschlechterspezifischen Quoten gibt es allerdings einen Faktor, der die Arbeitslosenquote bei den Frauen möglicherweise niedriger scheinen lässt als sie tatsächlich ist: Frauen leisten häufiger als Männer sogenannte Sorgearbeit, sprich Kindererziehung und Pflege. Deshalb könne es sein, dass sich Frauen nicht arbeitssuchend meldeten.

Die Top 20 mit den niedrigsten Quoten stellen ausnahmslos bayerische Landkreise mit dem Kreis Neumarkt und dem Kreis Eichstätt mit einer Arbeitslosenquote von jeweils 1,9 Prozent bei den Frauen an der Spitze. Die höchste weibliche Arbeitslosenquote erreicht die Stadt Gelsenkirchen mit 14,7 Prozent arbeitssuchender Frauen.