Im Juli hat sich die Arbeitslosenquote im Bereich Frankenthal auf 7,2 Prozent erhöht. 2725 gemeldete Personen waren laut Agentur für Arbeit in Frankenthal und dem nördlichen Rhein-Pfalz-Kreis ohne Beschäftigung. Vergleicht man diese Angaben mit dem Stand im Juni 2019, entspricht das einem Anstieg um 27,2 Prozent. „Die Auswirkungen der Corona-Krise werden weiterhin im Vergleich zum Vorjahr deutlich“ erklärt dazu Sandrina Lederer, Pressesprecherin der Agentur für Arbeit Ludwigshafen. „Allerdings zeigt der Arbeitsmarkt allmählich eine gewisse Stabilität, was auch die relativ konstante Nachfrage an Personal zeigt.“ Im Bezirk der Geschäftsstelle Frankenthal wurden im Juli 99 offene Stellen neu gemeldet; im Juni waren es 110 gewesen. Den Gesamtbestand an freien Stellen gibt die Agentur mit 434 an; davon sind 358 in der Stadt Frankenthal angesiedelt. Im Gesamtbezirk der Agentur für Arbeit Ludwigshafen gab es zuletzt die meisten Neueinstellungen in der Sparte Verkehr und Lagerei. Am ungünstigsten entwickelte sich die Lage für Leiharbeitsunternehmen.