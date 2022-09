Die Arbeitsagentur informiert in der Woche des Handwerks über Karrierechancen in diesem nach Einschätzung der Behörde auch für Quereinsteher interessanten Wirtschaftszweig. Von 19. bis zum 23. September gibt es für Interessenten laut Pressemitteilung zehn Online-Vorträge zu fünf verschiedenen Themenkomplexen. Weitere Informationen und Anmeldung zu den Terminen im Internet unter https://eveeno.com/wochedeshandwerks. Das Handwerk sei vom Wandel in der Arbeitswelt in mehrerlei Hinsicht betroffen, so die Agentur: Zum einen machten technische und globale Veränderungen vor den Betrieben keinen Halt. Zum anderen bieten Handwerksberufe „eine hervorragende und krisensichere Beschäftigungsperspektive“.