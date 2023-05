Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Spätsommerbelebung – so nennt die Agentur für Arbeit den derzeitigen Effekt, dass wieder mehr Menschen einen Job finden. In Frankenthal und anderswo gilt aber auch: Nicht alle Branchen profitieren in gleichem Maße. Und eine Schrecksekunde hat es zuletzt auch gegeben.

Eins ist für Ralf Lenke bei aller Freude angesichts deutlich verbesserter Zahlen in jüngster Zeit: „Wir sind noch nicht wieder auf dem Stand vor der Pandemie.“ Der Leiter der